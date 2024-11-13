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Ünlü Şef Zimin Belgrad’da Ölü Bulundu

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ÜNLÜ ŞEF ALEXEI ZİMİN’İN ÖLÜMÜ

Alexei Zimin’in, Rusya-Ukrayna çatışmasının akabinde İngiltere’nin başkenti Londra’ya yerleştiği ve burada hayatını kaybettiği bildirildi. 52 yaşındaki ünlü şefin, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki bir otel odasında ölü olarak bulunduğu açıklaması yapıldı. Yetkililer, Zimin’in ölüm nedenini henüz netleştiremedi.

ZİMİN’İN SERT ELEŞTİRİLERİ

Londra’daki bir restoranda faaliyet gösteren Zimin, en son kitabını tanıtma amacıyla Belgrad’daydı. Önceden bir dergide genel yayın yönetmenliği yapan Zimin, Ukrayna’daki savaş ve Kırım’ın ilhakı üzerine yaptığı sert eleştirilerle dikkat çekmişti.

TEHDİTLERLE KARŞILAŞMIŞTI

Zimin, Rusya’da yayınlanan bir televizyon programında savaş karşıtı söylemleri nedeniyle yayından kaldırılmıştı. Mayıs 2022’de verdiği bir röportajda, savaşın başlamasıyla birlikte restoranına taciz ve kundaklama tehditleri aldığını dile getirmişti.

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