Ünlü Şefler Kurban Vekaletini Verdiler

ÜNLÜ ŞEFLERDEN KIZILAY’A DESTEK

Ünlü aşçılar Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Yalçınkaya’nın oğlu Utkan Yalçınkaya, kurban vekaletlerini Türk Kızılay’a verdi. “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla bu yıl yurt içi ve yurt dışında milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefleyen Türk Kızılay’ın kampanyası, her kesimden destek alıyor. Ünlü şefler, bu kampanyaya katılarak kurban vekaletlerini Türk Kızılay’a bağışladılar. Yalçınkaya’nın vekaletini, Ankara’da Türk Kızılay İletişim ve Bağış Yönetimi Genel Müdürü Murat Solak kabul etti.

KURBAN BAĞIŞLARI YERİNE ULAŞACAK

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, “Kızılay’a yaptığınız yardımlar her zaman için yerine ulaşacaktır. Biz zaten ‘herkes gider, Kızılay kalır’ diyoruz. Onun için de kurban bağışımı Kızılay’a yapıyorum” dedi. Somer Sivrioğlu da kurbanını Kızılay aracılığıyla bağışlayarak desteğini gösterdi. Sivrioğlu’nun vekaletini Kızılay Bodrum Şube Başkanı Sait Güllüoğlu aldı. Somer şef yaptığı açıklamada, “Bu yıl kurban bağışımı Kızılay’a yapıyorum. Siz de kurban bağışı yaparak Kızılay’a destek olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

KIZILAY’IN KAVURMA KONSERVESİ MODELİ

Kurban bağışlarının yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayan Kızılay, kavurma konservesi modeliyle hijyenik ve uzun ömürlü gıda yardımı sunuyor. Bu yıl belirlenen kurban hisse bedeli, yurt içinde 13 bin 250 lira, yurt dışında ise 5 bin 250 lira olarak açıklandı. Hayırseverler, Kızılay’ın resmi internet sitesi, Kızılay Mobil Bağış uygulaması, banka hesapları, EFT/havale ve 168 çağrı hattı aracılığıyla kurban vekaletlerini hızlıca iletebiliyor. Kızılay, kurban hisse bedellerinde 2 ila 4 taksit imkanı da sağlıyor.