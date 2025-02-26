Ünlü Şovmen Erbil’e Hapis Cezası Talebi

DAVA DETAYLARI

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden davada, Mehmet Ali Erbil’in “yasa dışı bahis reklamına teşvik” suçlamasıyla 1-3 yıl hapsi ve 3 bin güne kadar adli para cezası talep ediliyor. Savcılık, Erbil’in “kasten suç işlediği” iddiasıyla yargılanmasını istiyor. Sanık avukatları ise savunma hazırlamak için süre istedi. Duruşma, 11 Mart tarihine ertelendi.

MALTA’DA YAŞANAN OLAYLAR

Erbil, Malta’daki olayları mahkemede şu sözlerle açıkladı: “Serdar Ortaç’la birlikte otel açılışı için davet edildik. Canlı yayın denilerek yasa dışı bahis reklamı yapılan bir ortama sokulmaya çalışıldık. Durumu anlayınca kaçmak istedik ama uçak bileti bulamadık. Koskoca profesörler bile aldatılıyor, bizim basiretimiz bağlandı!”

ORTAK SAVUNMA

Sanatçı Serdar Ortaç, duruşmada “Yemekteyken bir anda röportaj yapıldı. Mekânın kumar reklamına dönüştüğünü görünce şok olduk. Erbil’le birlikte Malta’dan hemen ayrıldık” diyerek Erbil’in işlediği suçlamalar üzerindeki savunmasını destekledi.

KİMLİK TESPİTİ VE BEYANLAR

Kimlik tespiti sırasında “tiyatro sanatçısı” olduğunu belirten Erbil, aylık gelirinin 300-400 bin lira olduğunu ifade etti. Savunmasında “Böyle yüz kızartıcı bir suçla anılmaktan utanç duyuyorum” sözlerine yer verdi. Savcı, Erbil’in kasti suç işlediğini öne sürerken, sanık avukatları “Aldatıldılar, bilerek katılmadılar” şeklinde itirazda bulunuyor. Mahkeme, savunma için tanınan sürenin ardından 11 Mart’ta tekrar toplanacak. Erbil’in olası hapis cezası, Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırabilir.