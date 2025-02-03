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Ünlü Sunucu İzni Aldı: Babacığına Gitti

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GERÇEK YAŞAM ÖYKÜLERİ İLGİ ÇEKİYOR

Bu tür yaşam hikayeleri her daim büyük ilgi görüyor. Dinleyicilere ve ilgili olanlara umut vermesi ve gelecekteki hayalleri konusunda cesaret aşılaması bu ilginin sebeplerinden biri. Ancak bazen bunun tam tersi durumlarla da karşılaşmak mümkün.

ÜNLÜLERİN ÇARESİZLİK ANLARI

Yıllar boyunca emeği ve mücadelesiyle belli bir yere ulaşan ünlüler, aniden çaresiz bir duruma düşebiliyor. Bu süreçte bazıları maddi kayıplar yaşıyor, kimileri sağlık sorunlarıyla karşılaşıyor. Hatta bazı ünlüler bu iki durumu da bir arada yaşayabiliyor.

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Günün Finans ve Borsa Haberleri Özetlendi

BIST100 endeksi, %2,30 düşüşle 9.774,40 puandan kapanarak 229,98 puan kaybetti. Gün içindeki işlem hacmi ise 110,5 milyar TL olarak kaydedildi.

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