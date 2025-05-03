Ünlü Türk DJ, Bursa’da Konser Verdi

MAHMUT ORHAN’DAN BURSASPOR’A DESTEK KONSERİ

Dünya çapında tanınan Türk DJ Mahmut Orhan, Bursa’da Bursaspor’a destek vermek amacıyla özel bir konser düzenledi. Yıldız DJ, Bursaspor’un yeni sezon formasıyla sahneye çıkarak hem müzik tutkunlarını hem de yeşil-beyazlı taraftarları bir araya getirdi.

KONSER ATATÜRK SPOR KOMPLEKSİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda gerçekleşen konser, müzikseverler ve Bursaspor taraftarları için büyük bir buluşma oldu. Konserin tüm geliri Bursaspor’a aktarılırken, Mahmut Orhan bu anlamlı etkinlikte Bursaspor’un yeni sezon forması giymeyi tercih etti.

BURSASPOR’UN YENİ FORMALARI TANITILDI

Etkinlikte Bursaspor’un yeni forma tedarikçisi New Balance tarafından hazırlanan formalar ilk kez tanıtıldı. Ayrıca, kulübün yeni maskotu ‘Majid’ de bu konserle birlikte taraftarla buluştu. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte, Mahmut Orhan’ın performansı Bursalılardan tam not aldı.