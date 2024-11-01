“Ünlü Yıldızın Evlilik Sırrı Açıklandı”

ÜNLÜ OYUNCU SALMA HAYEK’İN MUTLU EVLİLİĞİ

Meksikalı ünlü yıldız Salma Hayek, sadece büyük bir ünlü değil, aynı zamanda 15 yıldır devam eden mutlu evliliğiyle de herkesi kıskandıran bir eş ve anne olarak öne çıkıyor.

EVLİLİK SIRRI: ZENGİN OLMAK YETMİYOR

Güzel yıldız, Wall Street Journal’a verdiği yeni röportajında evliliğiyle ilgili ilginç bir sırrını paylaştı. Salma Hayek, “Kocam milyarder ama çalışıp para kazanmam lazım!” diyerek kendi işini yapmanın önemine vurgu yaptı. Hollywood’un “yaşsız” yıldızı, sosyal medyadaki samimi paylaşımlarıyla dikkat çekerken, kendisinin de büyük ve tuhaf bir derdi olduğunu açıkladı.