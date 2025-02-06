Ünlüler 6 Şubat Depremini Unutmadı

DEPREM YIL DÖNÜMÜ VE ÜNLÜLERİN PAYLAŞIMLARI

6 Şubat 2023’te gerçekleşen ve 11 ilde etkili olan depremin birinci yıl dönümünde birçok ünlü isim sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu. Felaketin ikinci yılını unutmadıklarını vurgulayan ünlüler, bu zor günleri anarak hayatını kaybedenleri yad etti. 6 Şubat 2023 gece 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi 7.7 büyüklüğünde sarsıldı. Bu yıkıcı deprem, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adana, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ’ı da etkiledi. Dört buçuk saat sonra Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde ikinci bir depremin meydana geldiği bu felakette toplamda 110 saniye süren iki sarsıntıdan 14 milyon kişi etkilendi. Depremlerde maalesef 53 bin 537 kişi hayatını kaybederken, 107 bin kişi de yaralanmış durumda. Tüm Türkiye’nin yüreğini yakan bu felaketin üzerinden iki sene geçmesine rağmen acılar hala taze.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DUYGUSAL PAYLAŞIMLAR

Sanat ve eğlence dünyasının tanınmış isimleri, asrın felaketi olarak değerlendirilen depremin yıl dönümünde duygu ve düşüncelerini paylaştı. Neslihan Yeldan, “2 yıl geçti… Acı üstüne başka acılar inşa oldu. Geride kalanların evleri inşa olmadı. Yozlaşmanın bitmesi, bakış açısının, bazı yönetenlerin değişmesi, kötülüğün ortadan kalkması şart. 2 yıl önceden daha üzgün, daha eksiğiz. Yaraların kabuk bağlamadığı bir ülke olmayı hiçbirimiz istemiyoruz. Güneş bir an önce açar dilerim…” diyerek derin üzüntüsünü ifade etti.

Doğa Rutkay Kamal ise, “Hiç unutamadım. Acısı hâlâ taze. Nurlar içinde yatsınlar. Giden onlarca can, geride kalan onlarca can… Sözcükler yetersiz.” sözleriyle kayıplarını andı. Devrim Özkan, “Unutmadık, unutmayacağız. 6 Şubat depreminde kaybettiklerimizi rahmetle anıyoruz.” derken, Büşra Pekin de, “6 Şubat depreminde kaybettiğimiz bütün canlara Allah’tan rahmet diliyorum.” açıklamasıyla duygu dolu bir mesaj verdi.