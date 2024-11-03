“Ünlüler Arasındaki Eğlenceli Yarışma”

MEHMET ALİ ERBİL’İN SUNDUĞU YARIŞMA BÖLÜMÜ

Mehmet Ali Erbil’in moderatörlük yaptığı programın bu bölümünde, birbirinden ünlü isimler yarışıyor. Yunus Bülbül, Gökhan Güney, Metin Şentürk, Murat Başaran, Nesli Özsoy, Sami Levi, Çılgın Sedat ve Popstar Mehtap, büyük ödül olan arabayı kazanmak için kıyasıya mücadele edecek.

ŞARKILARLA RENKLENEN YARIŞMA

Yarışma, eğlenceli anlar ve heyecan dolu bir atmosfer sunmak için şarkılarla zenginleştiriliyor. Bu keyifli etkinlik, saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.