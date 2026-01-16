Ünlüler Hakkında Uyuşturucu ve Fuhuş Soruşturması Başlatıldı

ÜNLÜLERE YÖNELİK SUÇ ORGANİZASYONU İDDİALARI

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, dün gözaltına alınan toplam 18 kişi adli mercilere sevk edildi. Söz konusu 18 kişiden biri olan Ümit Karan’ın da adliyeye girdiği belirtiliyor.

GÖZALTINDAKİ SAYI ARTIYOR

Yeni elde edilen bilgilere göre, toplamda 5 kişi daha gözaltına alındı. İlgili kaynakların aktardığına göre, adliyeye getirilen 18 kişinin ifade verme işlemleri hızla başladı.

ÜNLÜ OYUNCU GÖZALTINDA

Bu operasyon kapsamında, gözaltına alınan beş ünlü arasında oyuncu Melis Sabah’ın da bulunduğu öğrenildi. Ayrıca, gözaltına alınanlar arasında yer alan diğer bir isim olan Çağla Boz’un evinde gerçekleştirilen aramalarda “11” adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

EMRE YALÇIN DA GÖZALTINDA

Uyuşturucu operasyonu sürecinde tanınmış isimlerden Emre Yalçın’ın da gözaltına alındığı bilgisi geldi.