Ünlüler Kilo Vererek Yeniden Doğuyor

ÜNLÜLERİN DİYET SERÜVENLERİ VE DÖNÜŞÜMLERİ

Aslı Samat’ın 110 kilo vererek bambaşka birine dönüşmesi, Nurgül Yeşilçay’ın 16 kiloyla kazandığı fit görüntü, Ata Demirer’in sadece 5 ayda verdiği 22 kilo ve Linet’in 40 kiloluk değişimi, adeta ünlü isimlerin yeniden doğuşuna işaret ediyor. Bu isimlerin kimi mide ameliyatıyla, kimi disiplinli bir diyet ve spor programıyla, kimi ise yalnızca yaşam tarzındaki değişiklikle kaybettikleri kilolarla dikkat çekiyor. İzleyicilerinin gözleri önünde gerçekleştirdikleri bu muazzam fiziksel dönüşümler, hem azimleri hem de yeni halleri ile ilham veriyor. İşte ünlülerin büyük değişimleri ile dolu kilo verme yolculukları.

ASLI SAMAT’IN İNANILMAZ DÖNÜŞÜMÜ

Ünlü oyuncu Aslı Samat, 10 yıllık zorlu bir mücadele sonrasında 110 kilo vererek gözle görülür bir değişim sağladı. Geçirdiği tüp mide ameliyatı sonrası beslenme düzenini köklü bir şekilde değiştiren Samat, sağlıklı yaşamına adım attı. Pilates yaparak hem fiziksel hem de ruhsal bir yenilenme süreci geçiren Samat, eski yaşam biçimini şöyle ifade ediyor: “Sabah kalkıyordum pizzayla kahvaltı yapıyordum. Hiçbir şey yoksa makarna yerdim.” Sosyal medya üzerinden takipçileriyle deneyimlerini paylaşmaya devam eden Samat, bu süreçte gösterdiği kararlılıkla birçok kişiye ilham kaynağı oluyor.

URAZ KAYGILAROĞLU’NUN AĞIR KAYBI

Uraz Kaygılaroğlu, “Pis Yedili” dizisindeki kilolu haliyle bilinirken, sıkı bir diyet ve spor programıyla tam 64 kilo vermeyi başardı. 140 kilodan 76 kiloya düşen Kaygılaroğlu, bu azmiyle gençler için rol modeli olmaya devam ediyor. Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ise sağlıklı yaşam süreciyle dikkat çeken isimlerden. Alkan, 60 kilo vererek büyük bir değişim sağladı ve takipçilerine bilinçlendirme yaparak rehberlik ediyor.

NURGÜL YEŞİLÇAY’IN FORM GİZEMİ

49 yaşındaki başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz yıl 16 kilo vererek dikkat çekici bir form yakaladı. Beslenme düzeninde taze sebze ve meyveye yer vererek işlenmiş gıdalardan uzak durmayı tercih eden Yeşilçay, zayıflama sırrını şu sözlerle aktarıyor: “16 kilo verdim. Bildiğiniz aç kaldım. Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun. Tatlı, çikolata yok. Biraz dikkat meselesi.”

LİNİT’İN RADİKAL DEĞİŞİMİ

Ünlü şarkıcı Linet, hayatında radikal bir değişim gerçekleştirerek diyet ve sporla iki yıl içinde 40 kilo verdi. Eski alışkanlıklarını geride bırakan sanatçı, sahne performansları ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

ATA DEMİRER’İN KILO VERME YOLCULUĞU

Ünlü komedyen Ata Demirer, sadece 5 ayda 22 kilo vererek hayranlarını şaşırttı. Demirer diyetini şu şekilde özetliyor: “Öğlen ve akşam ekmek yemedim. Günde 1 saat yürüdüm ya da yürümedim. Pilav ve makarnayı haftada bir yedim. Şekerli içecek yok, tatlı yok. Sabahları 45 dakika yürüyüş yaptım.” Ayrıca, gluten intoleransı olduğunu da fark ettiğini belirtiyor.

HACI SABANCI’NIN SPORLA YAŞAM

128 kiloya kadar çıkan Hacı Sabancı, mide küçültme ameliyatı sonrası tam 50 kilo verdi. Haftada üç gün ağırlık çalışarak ve diğer günlerde yürüyüş yaparak formunu koruyan Sabancı, sporu hayatının merkezine almış durumda.

SEREN SERENGİL’İN ZORLUKLARI

2016 yılında mide küçültme ameliyatı olan Seren Serengil, 3,5 ayda 25 kilo verdi. Ancak bu süreçte Dumping Sendromu’na yakalanarak sağlığı ile ilgili zorlu günler geçirmek zorunda kaldı.

AHMET MÜMTAZ TAYLAN’IN DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİMİ

Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan da 15 kilo vererek sağlıklı bir görünüme kavuştu. Tam olarak hangi yöntemle bu değişimi sağladığına dair detay verilmemiş olsa da Taylan’ın dönüşümü gözlerden kaçmıyor.