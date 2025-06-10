Ünlüler Tatil Rotalarını Belirlemeye Başladı

TATİL RUTİNLERİ BELİRLENİYOR

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ünlü isimler tatil planlarını açıklamaya başladı. Bunlardan biri de ünlü Rumen şarkıcı Inna. Enerjik sahne performansları ve güzelliği ile tanınan Inna, bu yıl tatilini Türkiye’de geçirmeyi tercih etti.

Inna, sosyal medya hesabından bikinili bir videosunu paylaşarak “Selam Türkiye” mesajını ekledi. Bu paylaşım, Türk hayranlarını oldukça mutlu etti. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan gönderide, Inna’nın fit görünümü ve neşeli halleri dikkat çekti.

Daha önce de Türkiye’de birçok konser veren ve tatil yapan Inna’nın bu paylaşımı, yaz sezonunun geldiğine dair bir müjde niteliği taşıyor.