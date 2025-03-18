Ünlülerden Tanyeli İçin Başsağlığı Mesajları

Uzun bir süre pankreas kanseri ile savaşan ve son dönemlerde durumu ağırlaşarak entübe edilen Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bu acı haberi duyan ünlü isimler, ardı ardına başsağlığı mesajları paylaştı. İşte bu paylaşımlar…

DENİZ SEKİ’NİN DUYGUSAL PAYLAŞIMI

“Maalesef Tanyeli’mizi kaybetmişiz. Çok yoruldun, çok savaştın ama çok kuvvetliydin canım Tanyeli’m. Ben yine de bir mucize bekliyordum… Sevenlerinin ve ailesinin başı sağ olsun. Mekanın Cennet olsun. Hoşça kal.”

EMİNE ÜN’DEN ANLAMLI MESAJ

“Çok mücadele etti hep pozitif olmaya çalıştı. Umutluydu ama olmadı… Nurlar içinde yat mekanın cennet olsun Tanyeli…”

GONCA VUSLATERİ’NİN VEDA SÖZLERİ

“Vücud-u şehrinde ne güzel bir misafirdin can… Allah rahmet eylesin… Sırlarınla gittin buradan… Dualarımız geride bıraktığın izlere eşlik ediyor… Minnettarım Allah’a seni tanıdığım için… İyi ki Asya’ya sarıldın, dokundun.”

YONCA EVCİMİK’İN DUYGUSAL ANILARI

“Canım arkadaşım… son ana kadar savaşçı ruhunla direndin. Çok üzgünüm… Senin bu zorlu süreçte hayata dört elle tutunman ve güzel enerjin çoğu insana örnek oldu. Mekanın cennet olsun güzel arkadaşım benim.”

DEMET AKALIN’IN ANILARI

“Son gün konuştuklarımız… Bir şeyi bekledin gitmek için neydi bilmiyorum. Rahat uyu kuzum… 1994’den beri başlayan bir arkadaşlık, nice gençlik anımız… Bir Tanyeli geldi geçti gitti hayatımdan…”

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN’IN DUYGULU PAYLAŞIMI

“Tanışalı o kadar uzun zaman oldu ki… Ne zaman olduğunu hatırlamıyorum. Bu kadar uzun tanışıklıklarda çok fazla şey yaşanıp, çok fazla şey paylaşılıyor. Hangisini anlatsam, eksik kalır diğerleri…. Sabrın, azmin, tevekkülün, hayata tutunman, ve en son hastane odasında ki dansın hep aklımın bir köşesinde olacak Tanyeli. Üzgün değilim. Kahroluyorum. Önce Metin şimdi sen. Bize bunu yapmasaydınız keşke… Yattığın yer incitmesin… Nur ol.”