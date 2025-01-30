Ünlülerin Adına Sahte Çelenk Siparişi Skandalı

ÇİÇEKÇİYE VERİLEN SİPARİŞLER

Küçükçekmece’deki Mehmet Ali Yıldız’a ait çiçekçi, 11 Aralık tarihinde kendisini Aziz Yıldırım’ın yeğeni ve iş ortağı olarak tanıtan T.Y.’den 86 adet çelenk siparişi aldı. T.Y., ünlü iş insanları ve siyasiler adına kendi nişanına göndermek üzere toplamda 312 bin lira değerinde sipariş gerçekleştiriyor. Nişan törenine ithafen verilen siparişler, 21 Aralık’ta teslim ediliyor.

ALINAN ÜCRETLERİN ÖDENMEMESİ

Fakat, bu süre zarfında çiçeklerin ödemesi yapılmadı ve çiçekçi Yıldız, yaklaşık olarak T.Y. hakkında şikayette bulundu. İşletmeci Mehmet Ali Yıldız konuyla ilgili, “Müşterimiz bizi aradı ve çelenk siparişi vermek istediğini belirtti. Otelde bir nişan organizasyonu olduğunu söyledi. Başta 20 kişilik bir liste aldık. Ön ödemeyi talep ettik, ancak ‘Bugün yarın ödeme yapacağım’ diyerek erteledi,” şeklinde açıklamalarda bulundu.