Ünlülerin Sahne Kostümleri Değerlendirildi

ÜNLÜ İSİMLERİN SAHNE TARZI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Modacı Özkan Karakuşoğlu, ünlülerin sahne kombinlerini değerlendirdi. Aleyna Tilki, Demet Akalın, Hadise ve Gülşen gibi birçok ismin tarzını yorumlayan Karakuşoğlu, bazı kombinleri beğenirken, diğerlerini eleştirdi. Özellikle sahne kostümleriyle öne çıkan isimler hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

ALEYNA TİLKİ’NİN CESUR KOMBİNİ

Aleyna Tilki’nin sahne kıyafeti, moda yorumcuları arasında tartışma yarattı. Özkan Karakuşoğlu, genç şarkıcının kıyafetini değerlendirirken, “Bu giymiş olduğun Avrupa’da dahi cesaret edilemeyecek kıyafetle seyircinin karşısına çıkıyorsun. Bence sen şöhreti kaldıramıyorsun çünkü şöhreti kaldırabilmen için daha akıllıca işler yapman gerekiyor” dedi.

DEFNE SAMYELİ’NDEN ELEŞTİRİ

Defne Samyeli’nin sahne kombini de yorumlananlar arasındaydı. Karakuşoğlu, “Evet, kırmızının en güzel tonunu giymiş ama sahnede bir mayo-abiyeye dönüşmüş. Arkadaki kuyruk, çizmeler, taşlar… Her şeyi o kadar birbirine karıştırmış ki göz yoruyor” diyerek kombinini beğenmediğini açıkladı.

YILDIZ TİLBE’NİN STİLİNE TEPKİ

Yıldız Tilbe’nin sahne kıyafetlerine de değinen Karakuşoğlu, “Doğallık adı altında neden böyle kostümler giyiliyor? Seyircisine saygısızlık yaptığını düşünüyorum. Türkiye’nin yüzde 80’inin sevdiği biri olarak stil konusunda daha özenli olmalı” yorumunu yaptı.