More
Gündem

Ünlülerin Yaşlanması Hayranları Nasıl Etkiler?

unlulerin-yaslanmasi-hayranlari-nasil-etkiler

YAŞLANMA VE HAYAT DÖNGÜSÜ

Bir ünlünün kariyeri milyonların gözleri önünde şekillendiği gibi yaşlandığında ve sağlığını yitirdiğinde bu durum yalnızca onun ve ailesinin yaşamını etkilemiyor. Hayranlar da bu süreçte kendi geçmişleriyle yüzleşmek zorunda kalıyor.

GEÇMİŞE YOLCULUK

Hayranlar, sevdikleri ünlünün yaşlanmasıyla birlikte gençlik dönemlerinin ve anılarının artık “kitabın daha kalın tarafında kaldığını” hissediyor. Bu durum, onların kendi hayatlarının da geçmekte olduğunu anlamalarına sebep oluyor.

ÖNEMLİ

Flaş

YÖK Başkanı: Yazılım Ve Yapay Zeka Revaçta

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, dijital meslekler alanında 20 üniversitede 17 yeni program açıldığını duyurdu. Programlar, öğretim elemanı sayısına bağlı olarak artırılacak.
Manşet

Bitcoin ve Ethereum Değerleri Ne Kadar?

Bitcoin, yeni günde 97.223 dolardan, Ethereum ise 2.697 dolardan alım satım işlemine tabi tutuluyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.