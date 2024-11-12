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Ünlülerle Yasa Dışı Bahis Soruşturması

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İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında yasadışı bahis reklamlarını destekleyen ünlüler hakkında bir soruşturma başlattı. Bu kapsamda, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil için “ev hapsi” kararı alındı. Bunun yanında, toplamda 12 kişi tutuklandı.

BİLGİLERİN DOĞRULUĞU VE GELECEK ADIMLAR

Soruşturmanın detaylarına ilişkin gelişmelerin ilerleyen günlerde daha net bir şekilde ortaya çıkması bekleniyor. Halihazırda, yasal sürecin nasıl ilerleyeceği ve diğer sanıkların durumu üzerine bilgi toplanmaya devam ediliyor.

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