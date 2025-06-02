UNRWA, Gazze’de 50 Bin Çocuk Kaybetti

UNRWA’DAN ÇOCUKLAR ÜZERİNE KAYGI VERİCİ AÇIKLAMALAR

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 20 aydır devam eden saldırılarda 50 bin çocuğun yaşamını yitirdiğini veya yaralandığını bildirdi. UNRWA’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, UNRWA İletişim Direktörü Juliette Touma, İrlanda basınına Gazze ile ilgili bilgiler aktardı. Touma, “Sadece 20 ayda 50 bin erkek ve kız çocuğu öldürüldü veya yaralandı.” diye belirtti.

Bu durumun, tüm dünyayı şoke etmeye yeteceğini ve İsrail saldırılarının durdurulması için daha fazla harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı. UNRWA’nın paylaşımında, Gazze’de çocuklar, insani yardım ve sağlık çalışanları, ilk yardım görevlileri ile gazetecilerin bulunduğu sivillerin hayatını kaybetmeye ve yaralanmaya devam ettiği aktarıldı. Gazze’de güvenli bir yerin olmadığını ifade eden paylaşımda, “Gazze’de hiç kimse güvende değil, ayrım yapılmıyor, hiçbir yer güvenli değil.” ifadeleri yer aldı.

İSRAİL ORDUSU’AİRETEŞKESİ BOZDU

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak 18 Mart sabahı Gazze’ye şiddetli saldırılarına yeniden başladı. Bu yeniden saldırılar sonucunda, çoğunluğu kadın, yaşlı ve çocuk 4 bin 201 Filistinli hayatını kaybederken, 12 bin 652 kişi yaralandı. Ayrıca, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 54 bin 470’e, yaralıların ise 124 bin 693’e yükseldiği ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek bir saldırı planını uygulamaya koyduğu bildirildi. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu. Plana göre, İsrail ordusu Gazze’yi kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze’nin güneyine yerleştirilecek “toplama kamplarına” gönderilecek. İsrailli bakanlar, Gazze’de kalan her şeyi yok edeceklerini ve Filistinlileri önce güneye, daha sonra diğer ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.