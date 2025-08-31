Haberler

UNRWA, Gazze’de Çocukları Koruma Çağrısı Yaptı

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNU

BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, Gazze bölgesinde 660 bin çocuğun üç yıldır eğitim alamadığını duyuruyor. UNRWA tarafından yapılan yazılı açıklamada, çocukların korunmasının her zaman esas olduğu vurgulanıyor.

ÇOCUKLARA YÖNELİK SAVAŞA DİKKAT

Açıklamada, “Gazze’deki savaş çocuklara yönelik bir savaştır ve durdurulmalıdır” deniliyor. Gazze’de ateşkes çağrısı yapılarak çocukların okullarına ve normal hayatlarına geri dönmelerinin sağlanması isteniyor. Açıklamada, “660 bin çocuk savaş nedeniyle üç yıldır okul dışında. Gazze’de çocuklar kayıp bir nesil olma riskiyle karşı karşıya” ifadeleri öne çıkıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Barış ve Adalet İçin Ortak Yol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, People's Daily'de yayımlanan makalesinde Gazze'deki insani trajediye dikkat çekerek, bölgesel barış için çok yönlü adımlar atılması gerektiğini vurguladı.
Haberler

Tavas’ta Hafif Ticari Araç Devri

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucu altı kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye taşıdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.