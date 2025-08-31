UNRWA, Gazze’de Çocukları Koruma Çağrısı Yaptı

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNU

BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, Gazze bölgesinde 660 bin çocuğun üç yıldır eğitim alamadığını duyuruyor. UNRWA tarafından yapılan yazılı açıklamada, çocukların korunmasının her zaman esas olduğu vurgulanıyor.

ÇOCUKLARA YÖNELİK SAVAŞA DİKKAT

Açıklamada, “Gazze’deki savaş çocuklara yönelik bir savaştır ve durdurulmalıdır” deniliyor. Gazze’de ateşkes çağrısı yapılarak çocukların okullarına ve normal hayatlarına geri dönmelerinin sağlanması isteniyor. Açıklamada, “660 bin çocuk savaş nedeniyle üç yıldır okul dışında. Gazze’de çocuklar kayıp bir nesil olma riskiyle karşı karşıya” ifadeleri öne çıkıyor.