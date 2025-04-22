UNRWA, Gazze’deki Umutsuzluğa Dikkat Çekti

GAZZE’DEKİ UMUTSUZLUK HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail’in yoğun saldırıları sonucunda “Gazze Şeridi’nin umutsuzluğun diyarı haline geldiğini” ifade etti. UNRWA’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Lazzarini, “Boş kınama sözlerinin, kuşatmayı kaldırmak, ateşkesi yeniden sağlamak ve insanlıktan geriye ne kaldıysa kurtarmak için eyleme dönüşmesi ne kadar sürecek?” şeklindeki ifadelerine yer verdi. Açlığın giderek derinleştiğine ve bunun planlı bir şekilde yapıldığına dikkat çeken Lazzarini, “Gazze umutsuzluğun diyarı haline geldi.” değerlendirmesinde bulundu.

İNSANLARIN YAŞAM KOŞULLARI

UNRWA Genel Komiseri, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu iki milyon insanın toplu cezalandırmaya maruz kaldığını bildirdi. Lazzarini, yaralılar, hastalar ve yaşlıların gerekli tıbbi malzemelere ve bakıma erişimlerinin bulunmadığına da dikkati çekti. İnsani yardım kuruluşlarının Gazze’deki Filistinlilere yardımları ulaştırmaya hazır bir şekilde beklediklerini vurgulayan Lazzarini, bu süreçte yaklaşık 3 bin UNRWA yardım tırının da yer aldığını aktardı. Lazzarini, “İnsani yardım, pazarlık kozu ve savaş silahı olarak kullanılıyor. Kuşatma kaldırılmalı, insani yardım akışı sağlanmalı, esirler serbest bırakılmalı, ateşkes yeniden sağlanmalı.” şeklinde devam etti.

YENİ SİLAHLI SALDIRILAR VE ATEŞKES İHLALLERİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak 2023’te yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahında şiddetli saldırılarına geri döndü. İsrail’in saldırıları yeniden başlatması sonucunda çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olan 1890 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 bin 950 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleşen saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli sayısı 51 bin 266’ya, yaralı sayısı ise 116 bin 991’e yükseldi. Ateşkesi ihlal eden İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas’a karşı “gittikçe artan askeri güçle” hareket edeceğini duyurdu. Hamas da “İsrail’in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi’nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını” açıkladı. Ayrıca, İsrail’in Gazze’ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü’nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımların gölgesinde gerçekleştirildi.