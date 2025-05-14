UNRWA, Gazze’deki Yardımları Tehlikede Bildirdi

UNRWA’DAN UYARI

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail’in 2 Mart’tan bu yana sınır kapılarını kapatması ve girişleri engellemesi sebebiyle, Gazze Şeridi dışında bekleyen hayat kurtarıcı insani yardımların bozulacağını bildirdi. UNRWA’nın sosyal medya hesabından gerçekleşen açıklamada, gıda, hijyen malzemeleri, ilaç ve barınma malzemeleri gibi yardımların abluka nedeniyle Gazze dışındaki depolarında mahsur kaldığı ifade edildi. Sınırların kapatılmasıyla “hayat kurtarıcı” yardımların “bozulma riski” ile karşı karşıya olduğu belirtilirken, “yiyecekleri insanların yiyemeyeceği, ilaçları kullanamayacağı” vurgulandı. UNRWA’nın ekipleri ve tırları Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine yardım götürmeye hazır olduğu özellikle belirtildi.

BOZULMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

UNRWA Gazze İşleri Direktörü Vekili Sam Rose, UNRWA’nın Gazze dışındaki yardım malzemesi bulunduran bir depodan çektiği ve sosyal medya platformunda paylaştığı videoda, Gazze Şeridi’nde yarım milyon insanın şiddetli açlık çektiğini aktardı. Rose, “Depoda 200 bin kişiye yetecek kadar un var.” ifadesiyle durumun ciddiyetini ortaya koydu.