Unrwa, Gazze’deki Yardımların Bozulması Uyarısı Yaptı

UNRWA’DAN GAZZE ŞERİDİNE YARDIM UYARISI

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 2 Mart’tan bu yana İsrail’in sınır kapılarını kapatması ve girişleri engellemesi nedeniyle Gazze Şeridi dışındaki depolarda bekleyen hayati insani yardımların bozulabileceği konusunda uyarıda bulundu. UNRWA’nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, gıda, hijyen malzemeleri, ilaç ve barınma malzemeleri gibi insani yardımların abluka nedeniyle Gazze dışındaki depolarda mahsur kaldığına dikkat çekildi.

YARDIM MALZEMELERİ BOZULMA RİSKİ ALTINDA

Sınır kapılarının kapatılmasının “hayat kurtarıcı” yardımların “bozulma riskiyle” karşı karşıya kalmasına neden olduğu dile getirildi. Açıklamada, “Yiyecekleri insanların yiyemeyeceği, ilaçları kullanamayacağı” ifadesine yer verildi. UNRWA ekiplerinin ve tırlarının Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya hazır olduğu da belirtildi.

ŞİDDETİ DÜZENİ ARNAVIZDA YARIM MİLYON KİŞİ AÇLIK ÇEKİYOR

UNRWA Gazze İşleri Direktörü Vekili Sam Rose, UNRWA’nın Gazze Şeridi dışında yardım malzemesi bulunduran bir depodan çektiği ve sosyal medyada paylaştığı videoda, Gazze Şeridi’nde yarım milyon insanın şiddetli açlık çektiğini aktardı. Rose, “Depoda 200 bin kişiye yetecek kadar un var.” şeklinde açıklama yaptı.