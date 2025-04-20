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UNRWA, Gazze’ye Yardımı Engellediğini Bildirdi

İNSANİ YARDIMDAKİ ENGELLER

GAZZE, 20 Nisan — Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’da bulunan Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), cumartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’deki sınır kapılarını son 7 haftadır kapalı tuttuğunu bildirdi.

KISITLAMALARIN SONUCU

Bu kapanmanın, insani yardım, tıbbi malzeme, aşı ve yakıt gibi önemli girdilerin Gazze’ye girmesine engel olduğunu vurguladı. UNRWA, durumun aciliyetine dikkat çekiyor ve ihtiyaç sahiplerinin mağduriyetinin arttığını belirtiyor.

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