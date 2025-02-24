Unutulmaz Fenerbahçe – Galatasaray Derbileri!

UNUTULMAZ DERBİLERİN TARİHİ
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 2000 yılından itibaren oynanan unutulmaz derbileri ve bu maçların skorlarını derledik. İşte Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde akıllarda kalan önemli karşılaşmalar:
BİRİNCİ MAÇ: 6 KASIM 2002
Fenerbahçe – Galatasaray: 6-0
Bu maç, Fenerbahçe’nin Kadıköy’de elde ettiği tarihi bir zaferdir.
İKİNCİ MAÇ: 11 MAYIS 2005
Galatasaray – Fenerbahçe: 5-1
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşen Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Fenerbahçe’yi 5-1 mağlup etti. Bu zafer, sarı kırmızılıların 6-0’lık galibiyeti kadar gündemde yer aldı.