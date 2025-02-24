Unutulmaz Fenerbahçe – Galatasaray Derbileri!

UNUTULMAZ DERBİLERİN TARİHİ

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 2000 yılından itibaren oynanan unutulmaz derbileri ve bu maçların skorlarını derledik. İşte Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde akıllarda kalan önemli karşılaşmalar:

BİRİNCİ MAÇ: 6 KASIM 2002

Fenerbahçe – Galatasaray: 6-0

Bu maç, Fenerbahçe’nin Kadıköy’de elde ettiği tarihi bir zaferdir.

İKİNCİ MAÇ: 11 MAYIS 2005

Galatasaray – Fenerbahçe: 5-1

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşen Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Fenerbahçe’yi 5-1 mağlup etti. Bu zafer, sarı kırmızılıların 6-0’lık galibiyeti kadar gündemde yer aldı.