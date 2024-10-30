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“Unutulmaz Romantik Komedi ‘Harry Sally’”

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SİNEMA TARİHİNDEKİ UNUTULMAZ ROMANTİK KOMEDİ

Uzun kariyeri boyunca birçok filmde yer alan, sahnede ise yıldız gibi parlayan stand-up gösterileri ile tanınan bilge aktör, tam 9 kez sunuculuğunu üstlendiği Oscar töreni ile hafızalarda yer etti.

PERİ MASALI GİBİ BİR YAŞAM

“When Harry Met Sally” (Harry Sally ile Tanışınca) filmi ile hatırlanan Billy Crystal, kendi hayatında adeta bir peri masalının içinde yaşıyor. Sinema severler onu en çok, Meg Ryan ile birlikte başrol oynadığı bu unutulmaz romantik komedisi ile ön plana çıkarıyor.

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