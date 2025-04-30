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Ünye’de 3,4 Büyüklüğünde Deprem Oldu

DEPREMİN AYRINTILARI

AFAD verilerine göre, Ünye’de 3,4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. 15.00’te meydana gelen bu sarsıntı, 19,95 kilometre derinlikte oldu ve çevre ilçelerde de hissedildi. Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen bu deprem, bölgede endişe yarattı.

BELEDİYE BAŞKANININ AÇIKLAMASI

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, depremin ardından yaptığı açıklamada, “Merkez üssü Ünye ilçemizin açıkları olan 3.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten ve beladan korusun.” ifadelerini kullandı. Bu tür olayların, toplumsal dayanışmanın önemini bir kez daha hatırlattığı vurgulandı.

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