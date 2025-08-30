Ünye’de Aile, Kazada Hayatını Kaybetti

ÜNYE’DE TRAFİK KAZASI CAN ALDI

Ordu’nun Ünye ilçesinde, “patpat” olarak adlandırılan tarım aracının bir uçuruma düşmesi sonucu hayatını kaybeden aynı aileden dört kişi son yolculuklarına uğurlandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Güzelkale Mahallesi Aşağı Sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Tunçel (49) yönetimindeki tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yaklaşık 15 metrelik bir uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada Hayatını Kaybedenler

Ekiplerin gerçekleştirdiği ilk incelemede, patpat aracının sürücüsü Yusuf Tunçel (49), ablası Ayşe Tunçel (63) ve yengesi Güler Tunçel (55) olay yerinde yaşamını yitirmişti. Sakatlanan sürücünün eşi Nurten Tunçel (52), oğlu Onur Tunçel (24) ve kızının çocukları Burak Asaf Ç. (8) ile kardeşi Uhud Ali Ç. (6) ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Hastaneye kaldırılan Burak Asaf Ç. de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze Töreni ve Aile Üzerindeki Etkisi

Kazada hayatını kaybeden dört kişi, İnkur Mahallesi Eyüplü Kerimoğlu Camisi’nde düzenlenen cenaze töreniyle yan yana toprağa verildi. Aile burada taziyeleri kabul etti ve hayatını kaybeden dört kişi için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Cenaze işlemleri sonrası, kaybedenler aynı mahalledeki aile kabristanlığında defnedildi.

Mahalle Muhtarından Acı Açıklama

İnkur Mahallesi Muhtarı Selim Yanık, “Farklı bir mahallede düğüne gidiyorlardı. İstanbul’dan Ünye’ye gelmişlerdi. Bu çok kötü bir acı. Patpat üzerinde kazadan önce kendilerini videoya almışlardı. Gülerek ölüme gittiler. Allah tekrarını yaşatmasın. Patpatlar için önlem alınması gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Aile Bireylerinin Yaşadığı Acı

Cenazenin kaldırılması esnasında, ailenin yakınlarının gözyaşları dur durak bilmiyordu. Aile, tabutlara sarılarak duygusal anlar yaşadı. Kazada ablası, yengesi, erkek kardeşi ve yeğenini kaybettiğini belirten Emine Kasırga, “Üzüntümüz çok büyük. Biz de sonradan öğrendik. Olay yerine gittiğimizde hepsi vefat etmişti. Onlar da İstanbul’dan buraya gelmişti. Biz de İstanbul’dan buraya geldik” dedi. Kazayla ilgili olarak incelemelerin devam ettiği bildiriliyor.