Ünye’de Araç Çarpışmasında 5 Yaralı

ORDU’DA KAZA SONUCU YARALANANLAR

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay, Ünye Devlet Sahil Yolu Gölevi Mahallesi bölgesinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Muharrem Lacivert’in kullandığı 52 ADC 789 plakalı kamyonet, kavşakta Uğur Arslantürk’ün yönetimindeki 59 LT 821 plakalı otomobille çarpıştı.

KAZA SONRASI YARALILARA MÜDAHALE

Çarpışmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü Uğur Arslantürk ve araçta bulunan Hatice, Alparslan, Narin Arslantürk ile Ayşe Dursun yaralandı. Olayın ardından, bölgeye ulaşan sağlık ekipleri yaralıların tedavisi için ambulanslarla Ünye’deki hastanelere sevk etti. Kaza ile ilgili olarak incelemeler başlatıldı.