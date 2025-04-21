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Ünye’de Araçlar Çarpıştı, İki Yaralı

ORDU’NUN ÜNYE İLCESİNDE KAZA

Ordu’nun Ünye ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralanıyor. Serkan E. yönetimindeki 52 AEH 811 plakalı otomobil, Ünye ilçesi Göbü Mahallesi’nde, Ali B.’nin kullandığı 28 TK 161 plakalı araçla çarpıştı.

KAZADA YARALILAR VAR

Kaza sonucunda 52 AEH 811 plakalı araçta bulunan Ersan ve Duygu E. yaralanıyor. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi’ne götürülüyor.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyor. Görüntüler, kazanın meydana geldiği anı net bir şekilde gösteriyor.

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