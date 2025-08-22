Ünye’de Araçta Bonzai Ele Geçirildi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Ordu’nun Ünye ilçesinde gerçekleşen bir olayda, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan bir otomobilde, 100 gram bonzai ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı. Olay, Çınarlık Mahallesi’nde meydana geldi.

POLİSİN MÜDAHALESİ VE ARAMA

Alınan bilgilere göre, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus ekipleri, şüpheli bir otomobili takip etmeye başladı. Dur ihtarına uymayan otomobil, kısa bir kovalamacanın ardından sokak arasında durduruldu. Araçta yapılan detaylı aramada, bir paket içerisinde 100 gram bonzai maddesi bulundu.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Olay yerinde Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gelmesiyle birlikte otomobilde bulunan T.T., C.Y. ve F.A. isimli şahıslar gözaltına alındı ve emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından bu şüpheliler adliyeye sevk edildi ve adliyedeki işlemleri devam ediyor.