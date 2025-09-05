Ünye’de Bacanaklar Arasında Kavga Çıktı

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşanan trajik bir olayda, bacanaklar arasında “su gideri” meselesi yüzünden çıkan bir tartışma sonucunda iki kardeş hayatını kaybetti. Olay, Aydıntepe Mahallesi Ağcakese Sokak’ta dün meydana geldi. İddialara göre, ambar çatısından yola akan su sebebiyle daha önceden aralarında husumet bulunan Hasan Ballı (60) ve bacanağı Hüseyin Tarakçı (66) evlerinin önünde karşılaştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü ve bu esnada Tarakçı, yanındaki silahıyla Hasan Ballı ve ağabeyi Mehmet Ballı’ya (63) ateş etti. Silahlı saldırı sonucu Ballı kardeşler olay yerinde yaşamlarını yitirdi.

CENAZE TÖRENİ

Hayatını kaybeden Hasan ve Mehmet Ballı’nın cenazesi, Aydıntepe Mahallesi Zara Evliyası Mescidi’nde kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi. Dualarla son yolculuklarına uğurlanan kardeşler, şehri hüzünle doldurdu.

Olay sonrasında, evinin yakınındaki ormanlık alanda polis tarafından yakalanan şüpheli Hüseyin Tarakçı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gelişme, olayın ardından yaşananların daha da derinleşmesine sebep oldu.