Haberler

Ünye’de Bacanaklar Arasında Kavga Çıktı

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşanan trajik bir olayda, bacanaklar arasında “su gideri” meselesi yüzünden çıkan bir tartışma sonucunda iki kardeş hayatını kaybetti. Olay, Aydıntepe Mahallesi Ağcakese Sokak’ta dün meydana geldi. İddialara göre, ambar çatısından yola akan su sebebiyle daha önceden aralarında husumet bulunan Hasan Ballı (60) ve bacanağı Hüseyin Tarakçı (66) evlerinin önünde karşılaştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü ve bu esnada Tarakçı, yanındaki silahıyla Hasan Ballı ve ağabeyi Mehmet Ballı’ya (63) ateş etti. Silahlı saldırı sonucu Ballı kardeşler olay yerinde yaşamlarını yitirdi.

CENAZE TÖRENİ

Hayatını kaybeden Hasan ve Mehmet Ballı’nın cenazesi, Aydıntepe Mahallesi Zara Evliyası Mescidi’nde kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi. Dualarla son yolculuklarına uğurlanan kardeşler, şehri hüzünle doldurdu.

Olay sonrasında, evinin yakınındaki ormanlık alanda polis tarafından yakalanan şüpheli Hüseyin Tarakçı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gelişme, olayın ardından yaşananların daha da derinleşmesine sebep oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Afyonkarahisar, Motor Sporlarıyla Anılıyor

Afyonkarahisar, motor sporları ile tanınmaya başladı. 3-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası, 105 sporcuyla Türk sporu için önemli bir fırsat sunacak.
Haberler

Başarılı Gazeteci Fatma Yazıcı Hayatını Kaybetti

Aydın halkının gündemini etkileyen gazeteci Fatma Yazıcı’nın beklenmedik ölümü, sevenleri ve meslektaşları arasında büyük bir üzüntü yarattı. Ölüm yaşı hakkında bilgi verilmedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.