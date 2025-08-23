Ünye’de Cip Ve Patpat Kaza Yaptı

TRAFFİK KAZASINDA YARALILAR VAR

Ordu’nun Ünye ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, cip ile patpat çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kaza, Ünye-Akkuş-Niksar karayolu üzerindeki Çatalpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Neşter A. yönetimindeki 34 GLY 41 plakalı Honda CR-V marka cip, Burhan B. idaresindeki patpata çarptı.

PATPAT DEVRİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle patpat devrildi. Kazada patpat sürücüsü Burhan B. ve yanında bulunan eşi Asiye B. yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek sağlık ve jandarma ekiplerinin olay yerine intikal etmesini sağladı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, yaralıları Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.