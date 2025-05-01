Ünye’de Eğlence Mekanında Saldırı oldu

EĞLENCE MEKANINDA SİLAHLI SALDIRI OLAYI

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir eğlence mekanında meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı. Olay, Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerindeki mekan içerisinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Özgen S. isimli bir kişi, eğlence mekanında otururken yan masada bulunan Orhan G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Özgen S., silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden bir kurşunla ağır yaralanan Özgen S. yere düştü.

SALDIRIYI YAPAN KİŞİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi, mekanda bulunan diğer müşteriler tarafından etkisiz hale getirildi. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi ve bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırgan, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurlarına teslim edilirken, ağır yaralı olan Özgen S. özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yakalanan saldırganın ardından olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği eğlence mekanında inceleme gerçekleştirdi. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.