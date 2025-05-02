Ünye’de Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı

Silahlı Saldırı Olayı Ünye’de Meydana Geldi

Ordu’nun Ünye ilçesinde, bir eğlence mekanında gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı. Olay, Ortayılmazlar Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanında oldu. Edinilen bilgilere göre, Özgen S. oturduğu sırada, aynı mekanda bulunan Orhan G. ile bir tartışma yaşadı ve bu tartışma sonucunda silahlı saldırıya uğradı. Özgen S.’ye vücuduna isabet eden tek bir kurşun ağır yaralanmasına neden oldu ve yere yığıldı.

Olay Yerinde Müdahale ve İhbar Süreci

Saldırıyı gerçekleştiren şahsa, mekanda bulunan diğer kişiler müdahale ederek onu etkisiz hale getirdi. Olayın ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi ve bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurlarına teslim edildi. Tedavi altına alınmak üzere özel bir hastaneye kaldırılan Özgen S.’nin durumu ciddiyetini koruyor.

Olayla İlgili Geniş Çaplı İnceleme Başlatıldı

Yakalamanın ardından, saldırgan emniyete götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ise eğlence mekanında saldırının gerçekleştiği alan üzerinde detaylı incelemelerde bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.