Ünye’de Filistinliler için cenaze namazı

ÜNYE’DE GIDABI CENAZE NAMAZI KILINDI

Ordu’nun Ünye ilçesinde, İsrail’in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı gerçekleştirildi. Türkiye Ünye Sakatlar Derneği Ünye Şubesi ile Beyazay Derneği Ordu ve Ünye Şubesi, Ünye Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Kızılay Engelsiz Kulüp Başkanlığı ve Milli İrade Platformu üyeleri, Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, Gazze’ye yönelik saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı ve dualar edildi.

GAZZE’DE YAŞANAN DRAMA DİKKAT ÇEKİLDİ

Etkinlikte grup adına basın açıklamasını yapan Hüseyin Toprak, Gazze’de tüm insanlığın gözü önünde benzeri görülmemiş bir vahşetin yaşandığını ifade etti. Gazze’deki engellilerin yaşadığı büyük trajediyi haykırmak amacıyla toplandıklarını söyleyen Toprak, “Gazze’de yaşanan insanlık dramını hepimiz sizlerle beraber kınıyoruz. Gazze’deki bu dram hepimizi yürekten yaralamaktadır.” dedi.

ETKİNLİĞE KATILIM YOĞUN OLDU

Programa, Ünye Belediye Başkanvekili Orhan Gürel, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin, çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Gıyabi cenaze namazı, toplumsal dayanışmanın bir göstergesi olarak dikkat çekti.