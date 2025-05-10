Ünye’de Gazze İçin 110 Bin TL Toplandı

GAZZE İÇİN DÜZENLENEN HAYIR ÇARŞISINDA KAYDA DEĞER BİR BAĞIŞ TOPLANDI

Ordu ilinin Ünye ilçesinde, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve mağdur insanlara destek olmak amacıyla gerçekleştirilen hayır çarşısında toplamda 110 bin TL bağış toplandı. Ünye İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde, öğretmen, öğrenci ve velilerin ortak çalışmalarıyla hazırlanmış yiyecek ve ürünler satışa sunuldu. Etkinlik, bölge halkından yoğun ilgi gördü.

ÇARŞININ AMACI VE GÜNDEMİ

Okul Müdürü İslam Şimşek, hayır çarşısının amacıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Gazze’deki kanı durdurmak, yaralara merhem olmak ve oradaki insanların acılarına ortak olabilmek adına bu çarşıyı düzenledik. Elde edilen tüm geliri Gazze’ye bağışlayacağız. Bu çalışmanın asıl amacı miktardan ziyade duruşumuzu ortaya koymak, mazlumların yanında olduğumuzu göstermektir.”

TOPLANAN BAĞIŞ GAZZE’YE GÖNDERİLECEK

Yerel halkın gösterdiği büyük destekle tamamlanan hayır çarşısında toplanan 110 bin TL’lik bağış, yardım kuruluşları aracılığıyla Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için gönderilecek.