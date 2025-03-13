Ünye’de İftar Sonrası Trafik Denetimi

DENETİMLER RAMAZAN AYINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ordu’nun Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı çerçevesinde iftar sonrası 3 farklı bölgede eş zamanlı denetim yapıyor. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şubesi ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Atatürk Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi ve Kaledere mahallelerde belirlenen noktalarda bu denetimleri gerçekleştiriyor.

SÜRÜCÜLERİN KONTROLÜ VE ALKOL TESTİ YAPILDI

Yaklaşık 10 kişilik ekibin katıldığı denetimlerde sürücülerin ehliyetleri kontrol ediliyor ve genel bilgi sistemi (GBT) sorgulamaları yapılıyor. Ayrıca, sürücülere alkol ölçümü de yapılıyor. Yaklaşık 1 saat süren bu denetimlerde, kurallara uymayan sürücülere uyarılar yapılıyor. Denetimlerin sabah saatlerine kadar devam ettiği öğreniliyor. Denetimler sırasında, ehliyetsiz olduğu tespit edilen bir motosiklet sürücüsüne ise cezai işlem uygulanıyor.