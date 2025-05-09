Ünye’de İki Araç Çarpıştı, 5 Yaralı

ÜNYE’DE KAZA SONUCU YARALANANLAR

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Liseler Mahallesi’nde, Ayten Kuru’nun kontrolündeki 52 AEM 041 plakalı otomobil ile Emrullah Kaymak’ın kullandığı 52 AAF 858 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Kuru’nun kullandığı araç savrularak devrildi.

KAZADA YARALANANLAR

Kazada, sürücü Ayten Kuru ile kızı Elif Kuru, diğer aracın sürücüsü Emrullah Kaymak, eşi Öznur Kaymak ve annesi Fatma Kaymak yaralandı. Olayın ardından yapılan ihbar neticesinde bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler, olayın detaylarını gözler önüne seriyor.