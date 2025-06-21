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Ünye’de İki Araç Çarpıştı, 7 Yaralı

KAZA SONUCU YARALANANLAR

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucunda toplam 7 kişi yaralandı. Yunus P. (32) yönetimindeki 34 EMA 100 plakalı otomobil ile Ayhan S. idaresindeki 55 AF 402 plakalı otomobil, Tabakhane Deresi mevkisinde karşılaştı.

ZARAR GÖRENLERİN DURUMU

Kazanın ardından, araç sürücüleri ile birlikte otomobillerde bulunan Emine S, Zehra P, Asiye P, Ayşenur K. ve Defne B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

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