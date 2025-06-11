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Ünye’de İki Araç Çarpıştı, Sürücüler Kurtuldu

ORDU’DA KAZA SONRASI SÜRÜCÜLER YARALANMADAN KURTULDU

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve çarpışma sonucunda araçlardan biri takla attı. Ancak kazanın ardından her iki araç sürücüsü de yara almadan kurtuldu. Kaza, Atatürk Mahallesi’ndeki Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI VE KAZA ANI

Edinilen bilgilere göre, E.B. tarafından yönetilen 52 ABC 367 plakalı otomobil, Samsun istikametine doğru ilerliyordu. Bu sırada M.S.A.’nın kullandığı 07 CAD 094 plakalı otomobil, tali yola dönmek istediği esnada çarpışma gerçekleşti. Her iki otomobil savruldu ve M.S.A. idaresindeki 07 CAD 094 plakalı araç, takla attı. Neyse ki, sürücüler bu talihsiz kazada herhangi bir yaralanma yaşamadı. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme devam ediyor.

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