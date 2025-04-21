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Ünye’de İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

ÇARPMA SONUCU YARALILAR BULAŞTI

Ordu’nun Ünye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Serkan E. yönetimindeki 52 AEH 811 plakalı araç, Ünye ilçesi Göbü Mahallesi’nde Ali B. tarafından kullanılan 28 TK 161 plakalı otomobille çarpıştı.

KURBANLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda 52 AEH 811 plakalı otomobilde bulunan Ersan ve Duygu E. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ayrıca, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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