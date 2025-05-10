Ünye’de İkiz Öğretmenler Görev Yapıyor

İKİZLERİN ORTAK MESLEK YAŞAMI

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan tek yumurta ikizleri Ülkü Çubukçu ve Ülker Gür, 15 yıldır aynı okulda görev yaparak örnek bir meslektaş dayanışması sergiliyor. İlkokuldan üniversiteye kadar eğitim hayatlarını birlikte geçiren 47 yaşındaki ikiz kardeşler, şu an Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde omuz omuza çalışıyor.

OKULDAKİ GÖREVLERİ

Ülkü Çubukçu okulda müdür başyardımcılığı görevini üstleniyor. Kardeşi Ülker Gür ise Arapça öğretmeni olarak öğrencilerine ders veriyor. İkiz kardeşler, aynı okulda görev yapmanın kendilerine büyük mutluluk verdiğini ifade ediyor. Çubukçu, “Kardeşimle aynı ortamda çalışmak hem eğlenceli hem de huzur verici. Eşyalarımızı sık sık değiştiriyoruz, hatta bazen onun eşarbını ben takıyorum. Ancak okulda bizi karıştıran kimse olmuyor, çünkü ses tonlarımızdan tanıyorlar” diyor.

İKİZ OLMAK VE PAYLAŞIM

Ülker Gür, kardeşiyle çalışmanın kendisi için büyük bir avantaj sağladığını belirterek, “İkiz olmak zaten çok özel, aynı okulda aynı branşta olmak ise bambaşka bir güzellik. Yeri geliyor onun bildiği bir konuyu ben öğreniyorum. İnsanlar ikiz olduğumuzu öğrendiğinde çok şaşırıyor” diyor. Üç yıl boyunca farklı okullarda görev yapan ikiz kardeşler, o dönem dışında hayatlarının her anını birlikte geçiriyor. Okuldaki öğretmenler ve öğrenciler tarafından da oldukça sevilmeyen ikiz öğretmenler, örnek kişilikleriyle dikkat çekiyor.