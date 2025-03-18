Ünye’de Kamyon Devrildi, Sürücü Sağ Kurtuldu

KAZA ORTAMINDA YAŞANANLAR

Ordu’nun Ünye ilçesinde, çakıl yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu tonlarca çakıl yolun üzerine saçıldı. Sürücü, yaşanan kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza, Ünye Çevreyolu Karşıyaka Mahallesi üzerinde gerçekleşti.

DEVİRİLME ANINDAKİ DETAYLAR

Edinilen bilgilere göre, Fatsa yönüne giden İzzet Acar’ın kullandığı 55 AAT 402 plakalı çakıl yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere devrildi. Yaşanan kaza sonrası tonlarca çakıl yola döküldü.

EŞ ZAMANLI YARDIM EKİPLERİ

Olay yerine yönlendirilen sağlık ve polis ekipleri, kamyon sürücüsünün kazada yaralanmadığını tespit etti. Karayolları ekipleri, yola saçılan çakılları temizlemek için acil bir şekilde çalışma başlattı. Kamyon, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla 2 saat süren bir gayretle kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme süreci başlatıldı.