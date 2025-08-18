Ünye’de Kaza: 5 Yaralı Bulundu

KAZA DETAYLARI

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 11.00 sularında Ünye ilçesi Gölevi Mahallesi’nde gerçekleşti. Olayda, Muharrem Lacivert’in yönettiği 52 ADC 789 plakalı kamyonet, Uğur Arslantürk tarafından kullanılan 59 LT 821 plakalı otomobile çarptı.

YARDIM EKİPLERİ GÖREVE GİTTİ

Çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Uğur Arslantürk ile otomobilde bulunan Hatice, Alparslan, Narin Arslantürk ve Ayşe Dursun yaralandı. İlk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.