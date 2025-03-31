Ünye’de Kazada Üçü Ağır Beş Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Ordu’nun Ünye ilçesinde, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu gerçekleşen kazada 3’ü ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Olay, İnkur Mahallesi ile Akkuş-Niksar yolu üzerindeki bir noktada gerçekleşti.

KAZANIN NEDENİ VE YARALILAR

Alınan bilgilere göre, Ünye ilçe merkezi istikametinde seyir eden İsa Kuşlu (53) idaresindeki 52 FA 057 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Cevat Güzel (70) yönetimindeki 55 BM 236 plakalı araçla, yoğun sis nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Olayı gören diğer sürücüler, durumu hemen yetkililere bildirdi. Bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Kazada, her iki otomobilin sürücüleri ve araçlarda bulunan Ayşe Kuşlu (54), Ahmet Güzel (57) ve Davut Kabasakal (37) yaralandı.

YARALILARIN TEDAVİSİ VE DURUMU

İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılar arasında, sürücüler İsa Kuşlu, Ayşe Kuşlu ve diğer sürücü Cevat Güzel’in durumlarının ağır olduğu bildirildi. Kaza ve yoğun sis nedeniyle Akkuş-Niksar yolunda trafik, kontrollü bir şekilde sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.