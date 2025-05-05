Ünye’de “Ordu’da Parmaklar Yarışıyor” Etkinliği

ETKİNLİK HAKKINDA DETAYLAR

Ünye’de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Ordu’da Parmaklar Yarışıyor” etkinliği başarıyla gerçekleştirildi. Yarışma, Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümü tarafından organize edildi. Etkinliğe, il genelinde ‘F’ klavye eğitimi alan dört okuldan toplam 25 öğrenci katılım gösterdi.

BAŞARIYLA TAMAMLANAN YARIŞMA SONUÇLARI

Yarışmanın bireysel kategorisinde birinciliği, Altın Ordu Zuver Kaya Ticaret MTAL öğrencisi Kuzey Yurtseven kazandı. İkincilik ödülüne ise Eray Toksoy layık görülürken, üçüncülük ödülünü Sami Şenyurt elde etti. Ayrıca mansiyon ödülleri, Ünye Şehit Harun Ateş Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencisi Muhammet Yusuf Gök ile Fatsa Şehit İbrahim Kılıç MTAL öğrencisi Emir Ege Aynacı’ya verildi.

TAAKKAR KATEGORİSİNDEKİ BAŞARI

Etkinlikte takım kategorisinde ise Altınordu Zuver Kaya Ticaret MTAL öğrencileri, dakikada 301,5 vuruş yaparak birinci oldu. Yarışmaya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Talat Aktaş, Ünye Adnan Menderes MTAL Müdürü İsa Ünel, öğretmenler ve öğrenciler katılım gösterdi.