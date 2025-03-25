Ünye’de Otobüs Arızası Trafiği Aksattı

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Ordu’nun Ünye ilçesinde şehirlerarası bir yolcu otobüsü, direksiyon mafsalının arızalanması nedeniyle yolun ortasında kaldı. Bu durum, trafik akışında bir süreliğine aksamalara neden oldu. Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde gerçekleşti.

SURÜCÜNÜN MÜDAHALESİ

Edinilen bilgilere göre, Trabzon yönüne giden Ali Osman Ulusoy firmasının Uğur K. yönetimindeki 81 AER 353 plakalı otobüs, Ünye’de yolcularını indirdikten sonra kavşakta arıza yaptı. Sürücü, aracı durdurmak zorunda kalırken, otobüs yolun ortasında durdu.

EMNİYET EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Olay yerine gelen Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliğine mensup ekipler, güvenlik önlemlerini alarak yolun bir bölümünü trafiğe kapattı. Otobüste bulunan yolcular ise başka bir otobüsle devam edecekleri yere gönderildi. Arızalanan otobüs, olay yerine çağrılan usta tarafından tamir edilip yoldan kaldırıldı. Arızanın, direksiyon mafsalından kaynaklandığı belirlendi.