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Ünye’de Otomobil Devrildi, Sürücü Sağ Çıktı

KAZA ANINDA SÜRÜCÜ ZAAFİYET GÖSTERMEDİ

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, otomobil takla attı. Olay, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ünye şehir merkezi yönünde seyir eden Okan Kurtulan yönetimindeki 55 SA 491 plakalı otomobil, rot arızası nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

AÇIKLAMALAR YAPILDI

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 122 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Otomobil sürücüsü, kendi çabasıyla aracımdan çıkarak şans eseri yaralanmadan kurtuldu. Kazanın ardından bölgeye gelen Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliğine bağlı ekipler, akan trafiği kontrollü bir şekilde düzenledi. Dönüşen araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme çalışmaları devam ediyor.

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