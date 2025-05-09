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Ünye’de Otomobiller Çarpıştı, 5 Yaralı

KAZA TARİHİ VE YERİ

Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve sonucunda 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.00 sıralarında Liseler Mahallesi, Irmak Caddesi’nde yaşandı. Ayten Kuru yönetimindeki 52 AEM 041 plakalı otomobil, Emrullah Kaymak’ın kullandığı 52 AAF 858 plakalı araçla çarpıştı.

KAZA SONUÇLARI VE YARALILAR

Çarpışmanın etkisiyle Ayten Kuru’nun aracı takla atarak ters durdu. Kazada, sürücü Ayten Kuru ve kızı Elif Kuru ile diğer aracın sürücüsü Emrullah Kaymak, eşi Öznur Kaymak ve annesi Fatma Kaymak yaralanmış durumda. Olayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım talep etti.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ VE İNCELEME

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ayrıca, kazanın anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili olarak detaylı inceleme başlatıldı.

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