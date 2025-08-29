Haberler

Ünye’de Patpat Devrildi, 3 Ölü

KAZA VE YARALANMALARIN DETAYLARI

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucunda “patpat” adıyla bilinen tarım aracı devrildi. Bu üzücü olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Kaza, Güzelkale Mahallesi Aşağı Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve patpat kontrolden çıkarak bir uçuruma yuvarlandı.

SAĞLIK VE İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazayı gören çevredekilerin yaptığı ihbar sonrası, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı ilk inceleme sonucu üç kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralanan dört kişi ise ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

