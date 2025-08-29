Ünye’de Patpat Devrildi, 3 Ölü

TRAJİK KAZA ÜNYE’DE GERÇEKLEŞTİ

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir tarım aracı olan “patpat”ın devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Bu kaza nedeniyle 4 kişi de yaralandı. Ünye ilçesinin Güzelkale Mahallesi Aşağı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve patpat kontrolden çıkarak bir uçurumdan yuvarlandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin yaptığı ihbar neticesinde bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde, 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, kazaya dair soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.