Ünye’de Patpat Devrildi, 3 Ölü

TRAJİK KAZA ÜNYE’DE GERÇEKLEŞTİ

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir tarım aracı olan “patpat”ın devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Bu kaza nedeniyle 4 kişi de yaralandı. Ünye ilçesinin Güzelkale Mahallesi Aşağı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve patpat kontrolden çıkarak bir uçurumdan yuvarlandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin yaptığı ihbar neticesinde bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde, 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, kazaya dair soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Güven Bana Yarışması, Gerilim Dolu

Güven Bana yarışması, yeni bölümlerinde izleyicileri düşündüren dikkat çekici sorularla dolu. Bu sorular, izleyicilerde merak ve heyecan yaratmaya devam ediyor.
Yarışmada Bilgi Ve Güven Belirleyici

Güven Bana yarışmasının son bölümünde sorular izleyicilerin ilgisini çekti. Seyirciler, soruların cevaplarını merakla bekledi, özellikle Rumeli Hisarı'nın hangi padişah döneminde yapıldığı konusu.

